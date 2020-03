Marsala, un anno dopo l’omicidio di Nicoletta. Il video ricordo dell’amica del cuore …

Il 17 Marzo 2019 veniva barbaramente uccisa a Marsala Nicoletta Indelicato, 25 anni. Su Tp24 oggi la ricordiamo con due speciali per riassumere le tappe della terribile vicenda e per ricostruire i due processi in corso.

Un anno dopo, questo è il video realizzato dall’amica Naomi, con la collaborazione di Ezio Gerardi.

“Oggi sará come rivivere un terribile incubo – raccontano Naomi ed Ezio – ma questo video vuole far vedere almeno la bellezza della povera Nicoletta…. con le sue frasi, la sua voglia di vivere”.



Un anno senza Nicoletta Indelicato. Il video ricordo dell’amica from Tp24 on Vimeo.









