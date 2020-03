Marsala, scrive Massimiliano sui commercianti che se ne fregano del coronavirus

Gentile redazione di tp24, sono un p.iva marsalese, che sta seguendo alla lettera le disposizioni nazionali sulla chiusura delle attività commerciali, la mia e’ artigianale/ commerciale creata nel 2000.

Detto questo, questa mattina per necessità sono dovuto andare in un istituto bancario nel centro di Marsala, in via XI maggio.

Rientrando a casa ho visto attività commerciali non necessarie aperte a piazza del Popolo, questo è dare al covid la possibilità di diffondersi tranquillamente, visto che il titolare di quell’attivita non seguiva le misure di sicurezza. Mi chiedo come si può andare avanti così, con menefreghismo e non avere rispetto di tutte quelle attività chiuse per attenersi alle regole, soffrendo il peso economico di scadenze e affitti e spese varie, mi chiedo i controlli dove sono?

Massimiliano









