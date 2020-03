Mafia nel Belìce. Salta il processo a Mimmo Scimonelli

Il Covid-19, più noto come “coronavirus”, continua a bloccare l’attività giudiziaria.

E un processo di rilievo il cui avvio è “saltato” proprio per l’emergenza sanitaria è stato quello che vedrà alla sbarra, davanti il Tribunale di Palermo, il 52enne presunto boss mafioso di Partanna Giovanni Domenico Scimonelli, che dovrà difendersi dall’accusa di essere il mandante di alcuni attentati incendiari. “Mimmo” Scimonelli, dagli inquirenti ritenuto uomo molto vicino al latitante Matteo Messina Denaro, è difeso dall’avvocato Calogera Falco, che proprio a causa dell’emergenza sanitaria ieri ha preferito non recarsi in aula.

Il processo scaturisce dalle dichiarazioni di Nicolò Nicolosi, di Vita, e Attilio Fogazza, di Gibellina, entrambi di 48 anni, già condannati quali autori materiali dell’omicidio di Salvatore Lombardo, un pastore di 47 anni con precedenti penali ucciso …









