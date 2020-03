iorestoacasa, i nostri lettori ci scrivono. Francesca Mandina: “Ognuno sta solo sul cuor della terra”….

Domenica abbiamo lanciato un appello ai nostri lettori, mandateci un video, un racconto o un vostro pensiero su questo momento storico che stiamo vivendo, costretti come siamo a ripensare la nostra vita e le nostre abitudini, dopo i due video di ieri oggi vi proponiamo questa lettera della professoressa Francesca Mandina

Ma chi lo doveva dire che tutte le città si sarebbero trasformate in fortezze solitarie e spettrali, chi avrebbe mai pensato che si sarebbero azzerati i bei momenti di aggregazione e condivisione sociale e chi, mai, poteva pensare di farsi prendere da un panico così forte da prendere d’assalto, come orde in delirio, tutti i nostri supermercati ?

Questo e altro ci fa capire che qualcosa è davvero cambiato nelle vite di tutti noi, nelle abitudini giornaliere, di consumo, di lavoro e nei rapporti personali. In questi tempi di crisi, tristi, come …









