Il Sindaco: “A Petrosino non ci sono scadenze di pagamento di tributi locali”

Il Primo Cittadino evidenzia che “non c’è proprio niente da dilazionare”

Nuovo messaggio del Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone (nella foto copertina), alla cittadinanza. Questa volta si parla della crisi economica che sta provocando l’emergenza Coronavirus e dei tributi locali. Ecco le sue dichiarazioni:

Questa emergenza sta causando danni inestimabili alla nostra economia. Buoni i provvedimenti adottati dal Governo Nazionale in campo economico e per le imprese. Ma ci sarà bisogno di ulteriori interventi di sostegno per lavoratori e imprese. Per quanto riguarda Petrosino, invece, vi posso ampiamente rassicurare sui tributi comunali. Perché non ci sono scadenze di pagamenti. Anzi, per dirla tutta, il Consiglio Comunale non ha mai discusso o approvato alcuna tariffa finora. E questo vale sia per le attività che per i cittadini. Quindi non c’è proprio niente da dilazionare. Per quanto riguarda i pagamenti delle …









Leggi la notizia completa