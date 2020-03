Finito tutto, godiamoci la nostra Sicilia

di Rossana Titone – Ce lo ripetiamo da giorni, per farci forza e perché siamo un popolo abituato sia ai sacrifici che alle strade non proprio in discesa: andrà tutto bene.

Passerà, usciremo da questa folle corsa verso la salvezza da Coronavirus, ci sarà da ricostruire, ci sarà da mettere su piccole comunità collassate da un punto di vista economico oltre che sanitario, ci sarà da far ripartire non solo il Paese ma il mondo intero.

La quarantena porterà con se una crisi economica con cui tutti, nessuno escluso, dovrà fare i conti.

L’impresa del turismo sarà una delle più colpite inutile nasconderlo, i bar, i ristoranti, i piccoli imprenditori che fanno girare l’economia di città intere dovranno rimettersi in piedi e ci vorrà l’aiuto di tutti.

Noi non sappiamo …









