Dalle zone rosse, diario dal disastro. L’Italia si risveglia

di Domenico Cacopardo

17 marzo 2020

Ieri, d’improvviso, s’è risvegliata l’Italia. Alle 11, poco prima di andare a dormire, è sorto come un mormorio che lentamente s’è impadronito di via Nino Bixio, dove abito, sino a diventare un coro generale: «Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta …» Via Nino Bixio è uno degli assi fondamentali del quartiere Oltretorrente, quello che nell’agosto del 1922 si oppose all’assalto degli squadristi (oltre 10.000 contro cui si batterono alcune migliaia di Arditi del popolo e di formazioni operaie) guidati da Italo Balbo sino a costringerli a desistere e a passare la mano al Regio Esercito che sottopose a stato d’assedio la città.

La scritta a caratteri cubitali «Balbo t’è pasè l’Atlantic ma miga la Pèrma», cioè “Balbo, hai passato …









