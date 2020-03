CRI Castelvetrano in prima linea per l’emergenza Coronavirus

Assistenza agli anziani che hanno bisogno, portando loro medicinali ma anche pacchi della spesa. Accompagnare i pazienti che hanno bisogno di fare la chemioterapia, oppure consegna di campioni per le analisi. E ancora sostegno ai senzatetto, una mano tesa in silenzio verso chi è solo e sta vivendo questo momento particolare. Nell’ampio panorama degli aspetti di quest’emergenza mondiale – qual è la pandemia del coronavirus – c’è anche quella dei volontari della Croce Rossa. Uomini, donne, di qualsiasi età, in divisa rossa pronti a tendere le loro mani verso chi ha bisogno.

Il Comitato CRI di Castelvetrano in questi giorni si sta adoperando, tramite i propri volontari, nell’essere d’aiuto su più fronti. C’è chi porta i medicinali alle persone anziane a casa, chi, rispondendo alle richieste d’aiuto, si è prodigato anche nel portare verdure …









