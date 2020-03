Coronavirus, trovato un anticorpo efficace. In un mese potrebbe cambiare tutto …

“Forse è stata trovata la cura che batte il virus”.

A parlare sono gli scienziati dei laboratori dell’Università di Utrecht, in Olanda. Avrebbero individuato il primo anticorpo monoclonale al mondo in grado di sconfiggere il Covid-19. L’anticorpo 47D11 tra circa un mese sarà sperimentabile sui pazienti: questo perché è stato individuato come “anticorpo neutralizzante”, ossia in grado di aggredire il virus.

Il metodo è quello della cosiddetta “immunità passiva”. “In questo modo – recitano le conclusioni dello studio olandese – l’anticorpo è in grado di neutralizzare in maniera incrociata SarsCov2” e lo fa “usando un meccanismo indipendente dall’inibizione del legame con i recettori”. Proprio per questo “l’anticorpo potrà essere utile”, oltre che per guarire i pazienti anche “per lo sviluppo di test di rilevazione dell’antigene”.

La notizia è stata accolta con speranza da Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di microbiologia all’ospedale Sacco di …









