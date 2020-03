Coronavirus, salgono a 14 i casi nel trapanese

E’ stato confermato dall’ASP di Trapani il quattrordicesimo caso di Covid-19 in provincia di Trapani. Si tratterebbe di un signore di 80 anni di Paceco che si trovava in quarantena volontaria già da giorni, dopo essere ritornato dalla Lombardia per una visita medica.

All’uomo è stato fatto il tampone il cui esito è risultato positivo, da qui il ricovero presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. L’uomo, dopo il suo rientro in Sicilia, non avrebbe visto neppure i figli che sono rimasti a Paceco.

Sono complessivamente 23.073 i malati di coronavirus in Italia. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 27.980. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante l’ultima conferenza stampa alla Protezione Civile. Nel dettaglio, 23.073 attualmente positivi, 2.749 guariti e 2.158 deceduti.

