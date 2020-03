Quarto morto per Coronavirus in Sicilia. Si tratta di una donna di 80 anni di Agira, comune in provincia di Enna, deceduta all’ospedale di Leonforte, nell’Ennese.

Secondo indiscrezione pare che il tampone sia stato effettuato, e risultato positivo, dopo la morte. E’ il primo deceso per Coronavirus in provincia di Enna, il quarto in Sicilia.









