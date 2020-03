Coronavirus. Positivo un uomo di Paceco. Salgono a 14 i contagiati in provincia di Trapani

Salgono a 14 i contagiati dal Coronavirus in provincia di Trapani. Alla lista, destinata ad aumentare, si aggiunge un uomo di Paceco.

La conferma è arrivata dall’Asp di Trapani. L’uomo si trova ricoverato all’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, con i sintomi del Covid-19. Il tampone effettuato sull’uomo ha dato esito positivo.

Nel frattempo altri tamponi di altri pazienti sospetti in provincia di Trapani sono stati effettuati e si attende l’esito.

Sono quindi 14 i casi in provincia di Trapani, di cui 6 ricoverati.









