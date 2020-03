Coronavirus, poche corse ferroviarie tra Trapani e Castelvetrano

Sono oltre 20 i treni cancellati tra Trapani e Pinaireto. Il Coronavirus continua a produrre effetti e disagi. Con l’ordinanza emanata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, Trenitalia ha ridotto a pochissimi collegamenti regionali in tutta l’isola. In provincia di Trapani, i collegamenti quotidiani lungo la tratta Castelvetrano – Trapani si sono assottigliate.

Il collegamento in partenza da Trapani e Castelvetrano alla mattina presto, a metà giornata e in tardo pomeriggio. Molte difficoltà in vista per quei pendolari che nonostante tutto e per necessità continuano a spostarsi da un comune all’altro per motivi di lavoro.









