Coronavirus. In giro senza motivo. Dieci denunciati a Marsala, controlli in città

Una decina di persone denunciate, circa cento auto e sessanta attività commerciali al giorno poste sotto controllo. Sono i numeri della polizia municipale di Marsala nella prima settimana del blocco per l’emergenza Coronavirus.

Controlli sia alle persone che circolano in auto, per constatare le necessità degli spostamenti, e anche alle attività commerciali per verificare che non vadano contro le disposizioni del decreto del Governo per contrastare il Covid-19.

Le disposizioni sono chiare. E’ vietato uscire da casa, se non per comprovate necessità e per motivi di salute e lavoro. Possono restare aperte invece la attività di generi alimentari, farmacie, beni di prima necessità e tabacchi. Questi ultimi non possono far svolgere attività non consentite al momento come il gioco e le slot machine che tra l’altro provocherebbero assembramenti. In questo caso è scattata una denuncia a Marsala.

La Polizia Municipale fa sapere …









Leggi la notizia completa