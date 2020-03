Coronavirus, il punto del pediatra Angelo Tummarello

I bambini non sono immuni da questa infezione. Nel Coronavirus l’esperienza mostra che sono gli adulti a contagiare i bambini. A differenza dell’influenza, dove i bambini si ammalano per primi e spesso sono loro a diffondere il virus all’interno delle famiglie. Nei piccoli la tendenza è avere forme virali con poca sintomatologia e questo può aver ridotto la percezione globale del numero dei piccoli coinvolti nell’infezione da Coronavirus. In ogni caso questa forma virale tende ad avere una minore aggressività nelle prime età della vita. In gravidanza, la trasmissione del Coronavirus, dalla madre al bambino, è estremamente improbabile. In caso di positività materna ci sono delle precauzioni da mettere in atto per evitare che il contagio avvenga nei periodi successivi alla nascita. Il latte materno non e’ un elemento di rischio, ma è anche un elemento fortemente protettivo nei confronti dell’infezione per il bambino. Quindi l’indicazione & …









Leggi la notizia completa