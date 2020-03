Coronavirus, Federalberghi ai comuni trapanesi: “Ridurre i tributi locali per le strutture

Una lettera che è un grido d’allarme per la situazione economica che si è venuta a creare a causa dell’emergenza coronavirus. Il Presidente Federalberghi Trapani Antonio Marino si rivolge alle Amministrazioni comunali della provincia di Trapani per denunciare la grave situazione sul comparto turistico alberghiero causata dall’emergenza sanitaria.

Qui il testo della lettera: “Egregi Signori Sindaci, Presidenti del Consiglio Comunale, Assessori, Consiglieri comunali tutti. A seguito dei provvedimenti eccezionali adottati in campo nazionale e regionale per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in questo grave momento per la salute e Feconomia nazionale, vogliamo rappresentarVi la situazione di grave paralisi che il Turismo e l’Economia tutta dell’intera Provincia sta attraversando.

Tutto il settore turistico ed, in particolare, le strutture alberghiere si trovano ad affrontare una realta dei fatti che si presenta assolutamente critica per la totale cancellazione delle presenze turistiche estere e nazionali.

Infatti, finchè durera l’emergenza …









