Coronavirus, campagna “#DoniAmoSicilia” per raccogliere fondi e acquistare attrezzature

La generosità dei siciliani, dall’accoglienza all’ospitalità, dalla generosità alla cura del prossimo, è proverbiale.

Doti che sono nel DNA degli isolani e infatti per iniziativa di un gruppo di giovani siciliani è partita la campagna denominata “#DoniAmoSicilia”, che ha l’obiettivo di raccogliere in poco tempo le somme necessarie per acquistare attrezzature sanitarie primarie per curare le persone che sono state contagiate dal coronavirus.

L’iniziativa è di un gruppo di volontari che hanno elaborato l’idea e da casa si sono mobilitati per dare il loro sostegno a combattere l’epidemia e soprattutto per aiutare il sistema sanitario regionale. L’iniziativa di Crowdfunding raccoglierà fondi da destinare all’acquisto di attrezzature indispensabili da donare all’assessorato regionale della Salute.

“Nei momenti di grande difficoltà un popolo riscopre il senso di comunit& …









