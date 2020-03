Coronavirus, ASMAP associazione attività produttive marsalesi lancia l’allarme recessione

L’emergenza Coronavirus ha avuto un impatto fortissimo sui pubblici esercizi. Un crollo che ha messo in seria difficoltà centinaia di attività cittadine. A lanciare l’allarme è l’ASMAP, l’associazione che riunisce le attività produttive marsalesi.

“La tutela della salute pubblica, ovviamente, è la priorità di tutti. Lo stato di emergenza ha causando un rapido crollo dei fatturati, non solo nel turismo, ma anche di bar e ristoranti, – spiega Francesco Alagna, Presidente ASMAP. Gli staff dei ristoranti e dei bar stanno utilizzando al momento ed, in attesa del Decreto Ministeriale, strumenti come ferie forzate e permessi, fino a che il conto corrente delle aziende lo permetterà. Ancora un paio di settimane in questa maniera, e ci troveremo costretti a fare la conta dei danni”.

“Uno scenario al quale non vogliamo neanche pensare, aggiunge Filippo Licari, Vice …









