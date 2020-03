Coronavirus, 2503 le vittime in Italia. A Bergamo niente più posti in terapia intensiva

Sono 2.503 le vittime del coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a lunedì di 345. Sono complessivamente 26.062 i malati 2.989 in più rispetto alla giornata di ieri. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 31.506. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Crescono anche i guariti: sono 2.941, 192 in più di ieri. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 414. Sono i dati resi noto dalla Protezione Civile. Ieri l’aumento era stato di 349. E’ ancora “prematuro fare delle previsioni sulle diffusioni del virus al sud e per poter esprimere dei giudizi”. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla protezione civile ribadendo che “quello che è importante è limitare la mobilità e stare più possibile a casa, perché questo è l’unico modo che ci permette di …









