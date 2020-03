Corona virus. L’assessore Razza nomina Alberto Firenze commissario ad acta per l’emergenza a Sciacca

L’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza ha nominato il Dott. Alberto Firenze come Commissario ad acta per gestire l’emergenza Covid-19 all’ospedale di Sciacca. Sostituirà il direttore sanitario Gaetano Migliazzo.

Firenze, 50enne castelvetranese è Medico Chirurgo Specialista in Igiene e Medicina Preventiva – Professore Aggregato Universitario di ruolo svolge attività assistenziale presso la Direzione Sanitaria di Presidio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone dell’Università degli Studi di Palermo dal 2005, in qualità di Dirigente Medico di Direzione Sanitaria di Presidio, dal 2010 è anche responsabile dell’attività di Ricerca ed Internazionalizzazione dell’A.O.U.P., responsabile del Servizio Continuità Ospedale – Territorio dell’A.O.U.P., nonché Referente di Presidio Joint Commission International e Risk Manager Aziendale e dal 2012 Responsabile dell’U.O.S. Risk Management e …









