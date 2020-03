Castelvetrano, uffici comunali CHIUSI nel pomeriggio per contenimento pandemia Covid-19

Il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano con una nuova determina che porta la data di oggi (17 marzo 2020), fermo restando quanto già indicato nel decreto del Sindaco prot. 14622 del 13/03/2020, DISPONE, con decorrenza immediata e sino al 03 aprile 2020, che gli uffici comunali effettueranno l’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente, nelle ore antimeridiane dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.30;

Nella determinazione ritenuta necessaria per il contenimento della diffusione pandemia COVID-19, si legge inoltre: “Il recupero delle ore non prestate nella giornata di mercoledì – per cui è previsto il rientro pomeridiano – nelle giornata di lunedì 06 aprile 2020 – 20 aprile 2020 e 27 aprile 2020 dalle ore 15,00 alle ore 18,30 con regolare apertura al pubblico. Il mancato recupero darà luogo a decurtazione dello stipendio del dipendente comunale in misura corrispondente alle ore non lavorate”

