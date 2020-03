Caso COVID-19 a Paceco. I particolari della vicenda

Lo avevamo anticipato nella tarda serata di ieri, e questa mattina è arrivata la conferma direttamente dall’Asp di Trapani: sono 14 i casi adesso in provincia, compreso l’ultimo di Paceco. Si tratta di un anziano di 80 anni risultato positivo al tampone e rientrato da Milano dopo essersi sottoposto ad un intervento. Sembrerebbe che il signore sia stato accompagnato dal figlio, anche lui in quarantena. Da quanto appreso, inoltre, sembrerebbe che anche la figlia si sia sottoposta all’esame del tampone e in attesa di esito.

A Paceco è pertanto scattato l’allarme: dalla mattinata di oggi per le vie gira un mezzo dei Vigili urbani che invita i cittadini a restare in casa e fornirsi dei beni di prima necessità solo una volta a settimana.









