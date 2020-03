Alcamo. Banca Don Rizzo: misure a favore di famiglie e imprese per fronteggiare l’emergenza coronavirus

ALCAMO, 17 MAR. Concessione di fidi con procedure semplificate per affrontare esigenze immediate di liquidità, sospensione fino a 12 mesi delle rate di mutuo e proroga dei fidi in scadenza. Sono queste alcune delle misure messe in atto dalla Banca Don Rizzo per fronteggiare l’emergenza economico-finanziaria che sta colpendo famiglie e imprese per la crisi sanitaria coronavirus.

“In questo momento di straordinaria difficoltà che sta vivendo l’intera economia nazionale – ha detto Sergio Amenta, presidente della Banca Don Rizzo – siamo a fianco dei nostri soci e clienti dando una risposta concreta all’emergenza. Una scelta in linea con lo spirito del credito cooperativo, a fianco del territorio di cui la Banca interpreta bisogni e necessità”.

Nel dettaglio le misure di supporto messe in campo per le famiglie prevedono l’erogazione di fidi temporanei per affrontare …









