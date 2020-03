A Mazara 61 chilometri di nuova rete fognaria

Una nuova rete fognaria di 61 chilometri per servire oltre ventimila abitanti tra le frazioni di Tonnarella e Trasmazaro: a Mazara del Vallo partirà nei prossimi giorni il cantiere per dotare due popolose zone del comune trapanese di un adeguato sistema di raccolta e collettamento delle acque reflue.

La realizzazione dell’opera è gestita dal Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Enrico Rolle, in quanto ritenuta necessaria per superare la sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea nei confronti dell’Italia (C-565/10) che riguarda anche l’agglomerato mazarese e per la quale l’Italia paga una sanzione pecuniaria. La gara, gestita da INVITALIA quale Centrale di Committenza del Commissario, si è conclusa con l’affidamento dei lavori per un importo di 13,1 milioni di euro. Il cantiere, che partirà nei prossimi giorni, dovrà durare 449 giorni e dunque la sua chiusura è prevista …









