Trapani, Gioacchino Veneziano (Uilpa): “Percorso di reinserimento a tappe per i rivoltosi”

Gioacchino Veneziano, segretario regionale della Uilpa. Qualche giorno fa avete bloccato una sommossa dei detenuti. Ha colpito una sua dichiarazione con la quale diceva che, all’interno del carcere ci sono dei delinquenti e non c’entra nulla la protesta con le condizioni imposte dalle nuove regole per contenere il coronavirus.

Io credo che al di là della presunzione d’innocenza che è fondamentale in uno Stato democratico, quello che si è visto ha dimostrato che all’interno delle carceri non ci sono le “Suore Orsoline”. A Trapani si erano attrezzati con mazze e pezzi di cemento prelevati dal tetto, non tutti però. Ho detto che ci sono stati dei detenuti che non hanno partecipato alla sommossa e che questi sono da tutelare. Noi abbiamo l’onore di tutelare non solo la nostra pelle e di garantire l’ordine …









