Successo per l’iniziativa in rete #cucinoin40ena

Sta spopolando in rete nelle ultime ore #cucinoin40ena, l’originale iniziativa ideata dallo chef Andrea Finocchiaro, fondatore dell’associazione internazionale Ristoworld Italy che valorizza e tutela il Made in Italy.

Ha come obiettivo la realizzazione di brevi video ricette (dolce e salato) da postare sul proprio profilo social condividendo poi con l’hashtag #cucinoin40ena che è appunto quello dell’iniziativa di Ristoworld Italy.

«Tutti possono partecipare all’iniziativa – commenta Marcello Proietto di Silvestro, presidente di Ristoworld Italy – professionisti e amatori, piccoli e grandi, contribuendo così a creare un clima di maggiore serenità e condivisione delle buone notizie in un periodo di forte preoccupazione e di incertezza che si riverbera anche sui social. Condividere piatti, ricette e dolci aiuterà anche i nostri bambini a superare questo momento di forzata inattività: anzi, …









