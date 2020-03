Partanna: un’altro soggetto deferito all’Autorità Giudiziaria

Continua senza sosta il controllo del territorio da parte della Polizia Municipale e dell’Arma dei Carabinieri per contenere il diffondersi del Covid-19.

Nella giornata odierna è stato deferito un uomo che aveva omesso di registrarsi sul sito del comune, grazie alle accurate indagini condotte dal vice comandante della Polizia Municipale Ispettore Capo Giuseppe Mauro, l’uomo e tutto il nucleo familiare sono stati diffidati alla quarantena obbligatoria per 14 giorni.

Come disposto dal decreto n. 5 del Presidente della Regione Sicilia, chiunque giunga in Sicilia ha l’obbligo sia della registrazione sia della quarantena fiduciaria; qualora non venga rispettato il suddetto decreto, scatta la quarantena per tutto il nucleo familiare come in questo caso per questa famiglia di Partanna.

Son al vaglio delle forze dell’ordine invece 2 soggetti che nella giornata odierna si sono trovati fuori dal proprio territorio di residenza. I 2, marito e moglie …









