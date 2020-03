Palermo. Sorpreso fuori casa, aveva 900 grammi di erba: arrestato 32enne allo “Zen2”

I carabinieri della stazione Palermo-San Filippo Neri, all’interno del quartiere “ZEN 2”, nell’ambito dei controlli per il rispetto della normativa concernente l’emergenza sanitaria in corso, hanno tratto in arresto U.F., palermitano 32enne, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, a seguito di una perquisizione veicolare e domiciliare, hanno rinvenuto 900 grammi di marijuana divisa in tre buste due delle quali occultate sotto un seggiolino per bambini posto nel sedile posteriore della vettura.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale Lorusso-Pagliarelli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida, la droga è stata trasmessa al laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative.









