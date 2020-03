Paceco, scattano le prime tre denunce: da chi andava a rifornirsi di carburante, a chi andava a pranzo da un famigliare

Tre persone sono state denunciate dalla Polizia municipale di Paceco, perché sorprese fuori casa senza una valida ragione, nell’ambito di controlli che, nel’arco di tre giorni (da venerdì 13 a domenica 15 marzo), hanno riguardato complessivamente 212 persone e 79 esercizi commerciali. Lo rende noto il comandante della Polizia municipale, Giuseppe D’alessandro, che ha coordinato i controlli di concerto con il comandante della Stazione dei Carabinieri di Paceco, Carlo D’Aguanno.

Nello specifico, si tratta di provvedimenti all’indirizzo di una persona che stava recandosi a pranzo da un famigliare, di un trapanese che si è recato a Paceco per rifornimento di carburante, e di un individuo rintracciato per le campagne per una passeggiata









