Marsala si colora di speranza. I lenzuoli di Via Sirtori

“I desideri dei bambini”, ha scritto Erri De Luca, “danno ordini al futuro.”

In queste giornate difficili, dove tutti noi ci troviamo chiusi in casa, vinti dalla paura e dalla noia, i desideri dei più piccoli li possiamo leggere nitidamente affacciandoci dalla finestra: bianchi lenzuoli con arcobaleni variopinti, soli accesi, bandiere verdi bianche e rosse. E al centro la loro formula magica, “Andrà tutto bene”.

Sì perché più che un motto, un inno o un hashtag, “Andrà tutto bene” è una magia che attraversa tutto il paese, da Nord a Sud, dalla centralissima Milano alla lontanissima Marsala.

E proprio qui, a Marsala, in via Sirtori, le speranze e le fantasie di alcuni bimbi straordinari hanno colorato l’intero quartiere. Si chiamano Sofia Teri, Morena Genovese, Silvio e Carla Giurlando e sono la principale ragione per …









