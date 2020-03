Marsala, l’appello del medico: “In giro comportamenti irresponsabili”

Un appello a rispettare le regole viene lanciato dal dirigente medico Salvatore Pedone, che presta servizio al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Paolo Borsellino di Marsala:

“Scrivo per sensibilizzare tutti sull’autocontrollo e controllo altrui visto che nonostante i ripetuti annunci su come comportarsi per evitare il contatto tra individui per evitare il diffondersi del contagio da COVID 19 ( Coronavirus), in giro si continua a vedere ingiustificata irresponsabilità negli atteggiamenti consigliati dalle autorità competenti. Quello che buona parte dei cittadini stanno facendo, rispettando le linee guida diffuse e’ nell’interesse di se stessi e per gli altri, anche per tutti coloro che non stanno mostrando collaborazione alcuna.

Personalmente da operatore del settore sanitario ,mi irrita notare che nei supermercati ,un esempio su tutti,gli utenti si comportino in maniera sconsiderata, non rispettando le distanze di sicurezza e peggio ancora avvicinandosi fin troppo ed in …









