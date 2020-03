Marsala e il rispetto delle regole anti – coronavirus. Ma le forze dell’ordine dove sono?

Buongiorno, sono un cittadino marsalese rispettoso delle regole (delle leggi in questo caso), visto che, assieme alla mia famiglia, non usciamo da casa dal 05 marzo se non per fare la spesa velocemente.

Abito in zona via Trapani nei pressi della rotonda e purtroppo devo segnalare, con grande sgomento, che di gente che circola con auto, a piedi, in motorino, in bicicletta, ce n’è davvero tanta. Tutto ciò in barba ai vari divieti del governo.

Ma mi chiedo: perché così tanta gente?… tutti lavoratori??… oltretutto in auto non dovrebbe esserci una sola persona anziché intere famiglie?. Per carità non ce l’ho con chi ha davvero necessità di muoversi, ma ho l’impressione che molti non abbiano capito, perché anche ieri, domenica, lo scenario era identico.

Ho telefonato a prefettura e polizia municipale per segnalare questo traffico ma ho solamente visto “passare” le varie …









