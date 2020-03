Marsala, coppia positiva. Il figlio tornato da Milano. 13 casi nel trapanese

Ci sono altri due positivi al tampone per il coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta di un’anziana coppia di Marsala che sarebbe venuto a contatto con il figlio rientrato da Milano. I due si trovano ora ricoverati presso l’ospedale “Paolo Borsellino”, nel reparto trasformato in Covid-19. L’uomo è grave perché già con altre patologie, mentre la donna ha accusato tutti i sintomi riconducibili al contagio. Salgono così a 13, attualmente, i positivi al coronavirus in provincia di Trapani: alcuni si trovano ricoverati presso l’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani, presso il nosocomio di Marsala, altri, invece, sono in sorveglianza domiciliare.

Di Marsala, oltre ai coniugi, è contagiato un docente di 61 anni ricoverato in rianimazione all’ospedale di Trapani. Ieri sera, il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, ha dichiarato sul suo profilo Facebook …









Leggi la notizia completa