Mafia e contrabbando, sequestrati 20 milioni di euro all’imprenditore Sergio Leonardi

I Finanzieri del Comando Provinciale etneo su disposizione della Procura di Catania, hanno eseguito un provvedimento di applicazione di misura patrimoniale, emesso dal locale Tribunale, Sezione Misure di Prevenzione, finalizzato al sequestro di un patrimonio illecito (7 attività imprenditoriali, 3 immobili, 1 motociclo, gioielli, orologi e denaro contante), dal complessivo valore di circa 20 milioni di euro, nella disponibilità di Sergio Leonardi, 42 anni.

L’uomo è attualmente recluso nel carcere cittadino di Bicocca dal 20 gennaio quando, nell’ambito dell’operazione “VENTO DI SCIROCCO”, i Finanzieri lo hanno arrestato insieme a 22 persone, responsabili (a vario titolo) dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere, estorsione in concorso, intestazione fittizia di beni, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, falsità commessa dal privato in atto pubblico, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di scritture contabili, con l& …









