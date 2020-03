Ma quale Coronavirus! I 5 Stelle di Marsala pensano alle elezioni. E annunciano Rodriquez

L’hanno fatta fuori dal vaso, quelli del Movimento 5 Stelle di Marsala.

Nel bel mezzo di una emergenza sanitaria nazionale, di una pandemia, di una quarantena forzata per tutti gli italiani, con il Coronavirus che fa paura anche a Marsala e in provincia di Trapani, i 5 Stelle hanno pensato di mettere a posto la questione candidature.

Le elezioni amministrative sono state rinviate al 14 Giugno, causa Coronavirus, ma potrebbero slittare ancora, forse ad ottobre.

Il Movimento Cinque Stelle a Marsala ha scelto e annunciato proprio in questo momento così drammatico il suo candidato sindaco, si tratta di Aldo Rodriquez, attuale consigliere comunale.

Lo ha fatto con tanto di foto sorridente e spensierata del candidato grillino.

La lista presentata da Rodriquez è stata certificata dalla piattaforma Rousseau e ora corre per la carica di Primo Cittadino.

Una candidatura annunciata nel momento meno opportuno dai 5 Stelle, mentre tutta la città pensa ad …









