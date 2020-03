L’Ordine dei medici di Trapani: “Le politiche sanitarie si decidono insieme”

L’Ordine dei Medici di Trapani rompe il silenzio e interviene sull’emergenza coronavirus e sulla necessità di fare squadra nella scelta delle politiche sanitarie. Ecco la lettera del presidente Rino Ferrari.

Ospedali, Guardie Mediche, Distretti Sanitari, Ambulatori, Operatori del 118, Medici di Famiglia, Medici del PPI, Pediatri, Specialisti Convenzionati, Odontoiatri, Liberi Professionisti, Medici che operano nel privato, Medici delle Carceri, Medici ormai pensione.

Tutti noi medici in silenzio affrontiamo ogni giorno con dedizione, abnegazione e sacrificio, nel silenzio, ogni tipo di emergenza. In questi giorni la paura dettata dal Coronavirus ci ha resi visibili. abbiamo sempre lavorato in silenzio e continueremo a farlo perche’ questo e’ il nostro lavoro, questo ci impone il giuramento che abbiamo fatto all’inizio della nostra carriera. Lavoriamo ogni giorno senza risparmiarci, spesso senza le necessarie precauzioni, incuranti di mettere a rischio la vita nostra e dei nostri cari. Spesso con turni che massacrano e …









Leggi la notizia completa