L’avvocato Rizzo risponde: Uscite di casa senza motivo? Ecco cosa rischiate

Facciamo chiarezza sull’ articolo 650 del Codice Penale, sanzione prevista a seguito del DPCM emanato per contrastare il contagio da Coronavirus. Ritenute conosciute le prescrizioni indicate in tale decreto che prevedono assoluto divieto di uscire se non per comprovati motivi .Vediamo cosa succede se dovessero fermarvi le forze dell’ ordine.

in questa circostanza le forze dell’ ordine sono obbligate a chiedervi le motivazioni per le quali state transitando in quel luogo e qualora gli agenti non li considerino rientranti tra quelle giustificate da eventuale certificazione, provvederanno a identificarvi e segnalare la notizia di reato per violazione art 650 c.penale, articolo che prevede una sanzione penale di 3 mesi di arresto e/o 206 euro di ammenda tranne che il fatto costituisca reato piu’ grave nel caso ad esempio in cui vi rifiutate di dare generalita’ o ancor peggio nel caso in cui dichiarate motivazioni false .

nel …









Leggi la notizia completa