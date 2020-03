La chiusura del punto nascita a Pantelleria

L’emergenza da Coronavirus ha distolto i riflettori dal problema della chiusura del punto nascite di Pantelleria presso l’ospedale Nagar.

Le gestanti dell’isola dovranno, in questo periodo di emergenza, lasciare il proprio domicilio e partorire in altro ospedale da sole, senza la presenza di alcun familiare.

Marta, una partoriente, ha scritto una lettera sul giornale isolano, è alla sua trentasettesima settimana partorirà lontano da Pantelleria con un carico di preoccupazioni che riguardano la fase delicata del parto e post nascita.

Sulla questione del punto nascite è intervenuto Fausto Raciti, parlamentare nazionale del Pd: “Ancora una volta a Pantelleria si torna a parlare della chiusura del punto nascita, che aggrava la condizione già disagiata delle isole minori. Seguiremo insieme al Circolo del Pd di Pantelleria l’evolversi della vicenda, mettendo in campo tutte le soluzioni affinché ne venga scongiurata la …









