I veri numeri sulla mortalità da coronavirus in Italia. Con qualche sorpresa

Cliccando qui potete scaricare il rapporto ufficiale dell’Iss sui deceduti per l’epidemia da coronavirus in Italia. I dati rendono chiaro che le vittime sono quasi totalmente anziani, e soggetti con altre patologie.

L’Italia è considerata uno dei Paesi in cui si muore di più per coronavirus, ma è un dato sbagliato.

Il dato dei deceduti da coronavirus è sicuramente sovrastimato perché i casi identificati sono inferiori a quelli reali. Questo dipende sia dalle caratteristiche del COVID-19, che in buona parte dei casi si presenta con una sintomatologia non grave, sia dal fatto che – escludendo i primi giorni in cui in Italia si eseguivano controlli a tappeto su tutta la rete di contatti dei pazienti positivi – ora si effettuano tamponi solo sui sintomatici. In questo modo, si restringe il denominatore alle sole persone con sintomi palesi o che si trovano in ospedale, e la mortalit& …









