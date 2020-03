I nostri sogni per il dopo Coronavirus

Di Rossana Titone – Vento in faccia, sole pronto ad esplodere, cuore frizzantino.

Bastano questi tre ingredienti per innescane percorsi virtuosi. Essere obbligati a fermarsi ha concesso a molti una dilatazione dei tempi, a tanti l’odore di cibo fatto in casa.

Ieri, domenica, nei condomini non si sentiva quell’odore di cucinato da anni.

Si ritorna alle vecchie abitudini, forzatamente, doverosamente.

Noi che consumiamo cibo pronto, in scatola, che mangiamo nei bar, che facciamo del take a way la nostra isola felice.

Certo, il modo è stato un po’ estremo ma servirà a riscoprire l’essenza delle cose piccole e vere, di quelle che riempiono il cuore che fanno fiorire gli occhi.

Oggi abbiamo ricatalogato le priorità, un percorso lungo, non prevedibile.

Iniziate da voi stesse, quando tutto sarà finito compratevi qualcosa, regalatevi una cosa qualunque che vi fa stare bene, perch&









