Gibellina. Continua l’attività di sanificazione su tutto il territorio gibellinese

Gibellina. Dopo un primo intervento di disinfezione e sanificazione delle strade svoltosi venerdì scorso, continua l’attività da parte dell’amministrazione per attuare tutte gli adempimenti necessari a ridurre, fino quanto possibile, il rischio di contagio del Covid-19.

Già nella giornata odierna si sta provvedendo al lavaggio delle strade attraverso una spazzatrice meccanica, con dispositivi deputati al rilascio di prodotti sanificanti. Domani 17 marzo invece, a partire dalle 18, si continuerà con altri interventi.

Valgono anche in questi casi le raccomandazioni esposte nel precedente avviso ovvero: non creare ostacoli al passaggio dei mezzi; evitare uscite e spostamenti, e a titolo precauzionale, chiudere gli infissi esterni; non stendere alcuna biancheria; tenere a casa gli animali domestici, coprire con teli protettivi arnie, voliere, gabbie, ortaggi e piante aromatiche, contenitori di alimenti per animali domestici; non lasciare all’aperto cibi o altre sostanze commestibili; attendere qualche giorno prima …









