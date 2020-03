Una gigantografia su un lenzuolo bianco, con un angelo in divisa sanitaria che tiene in braccio l’Italia ferita e il messaggio “Andrà tutto bene Marsala”.

E’ la speranza disegnata e donata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Paolo Borsellino, dal 41enne artista lilibetano Filippo Valenza, in arte Fily Art.

L’idea è di Leo Orlando, soccorritore del 118, che lo ha suggerito all’amico artista. In poco tempo Valenza ha realizzato il disegno che sarà posizionato nella hall del Pronto Soccorso.









