Coronavirus, Sicilia: da oggi passano solo le merci. Musumeci vuole l’esercito

Tutti i voli sospesi. Come i traghetti. O i treni Sono solo alcune delle iniziative che da oggi il Ministro dei Trasporti De Micheli adotterà per la Sicilia, su richiesta del presidente della Regione, Musumeci, per evitare il diffondersi del contagio "importato" dal nord sull'isola. Al momento per fortuna nell'isola non ci sono impennate nei contagi. E' per questo che Musumeci vuole l'esercito in Sicilia per evitare che rientrino nell'isola altre persone altre persone oltre le 30.000 già ritornate in questi giorni dal Nord Italia. "Si tratta di dare una mano d'aiuto a polizia e carabinieri" dice. Medici e infermieri, intanto, denunciano l'insufficenza delle misure di protezione (a Trapani, ne parliamo in questo articolo), e non è un caso che ci siano molti medici contagiati. Le situazioni più gravi sono in provincia di Catania e a Sciacca. Gravi i problemi nelle aziende, che non mettono al sicuro









