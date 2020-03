Coronavirus, prosegue la sanificazione del territorio marsalese. Nuovo appello del sindaco

“Chiedo ancora una volta di osservare con la massima attenzione l’obbligo di non uscire da casa. Solo limitati motivi, da giustificare alle Forze di Polizia, consentono di lasciare il proprio domicilio”. È l’ennesimo, accorato appello del sindaco Alberto Di Girolamo che aggiunge: “Ciascuno faccia la sua parte per contenere il diffondersi del contagio, così come sta facendo questa Amministrazione mettendo in atto ogni misura precauzionale idonea a salvaguardare la salute di tutti”.

In linea con le disposizioni del Governo Nazionale, infatti, da giorni è stata anche avviata una sanificazione straordinaria che interesserà tutta la città e che prosegue stasera. Dalle ore 22:00, infatti, gli operatori della Energetikambiente dotati di attrezzature igienizzanti – cui da qualche giorno si affianca anche un nebulizzatore comunale meccanizzato – interverranno in via Salemi e in zona via Istria, nelle contrade Ciancio, San Silvestro e Ponte …









Leggi la notizia completa