Coronavirus. Ospedali da campo, hotel, medici. Le nuove misure del Governo

In discussione a Roma il decreto legge che prevederà una serie di misure emergenziali per fronteggiare sia la crisi sanitaria che quella economica determinata dal Coronavirus.

Previsto un piano straordinario per controllare passeggeri e merci che arriveranno in Italia, allo stesso tempo gli uffici preposti dovranno verificare che le merci italiane che viaggeranno per l’estero viaggino in totale sicurezza.

Tra le misure previste ci sono gli accordi con le cliniche private per garantire maggiori posti letto, molte di queste saranno obbligate a garantire anche l’utilizzo dei macchinari e del loro stesso personale, verranno allestiti degli ospedali da campo, alle Prefetture verrà dato compito di requisire gli hotel per alloggiarvi i cittadini in sorveglianza domiciliare da contagio positivo.

Le assunzioni dei dirigenti medici e del personale infermieristico avverrà con urgenza, è possibile inoltre uno stop o un rinvio per …









