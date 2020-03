Coronavirus, le compagnie telefoniche offrono giga gratuiti per la didattica a distanza

Sul portale messo a disposizione dal Ministero per l’Innovazione tecnologia e la Digitalizzazione, con il supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, sono disponibili offerte di giga gratuiti utili, fra l’altro, per facilitare la didattica a distanza.

Li mettono a disposizione Vodafone, Tim, Fastweb, Wind e Iliad. “Un supporto in più per docenti, studenti e famiglie”, fanno sapere le Ministre Paola Pisano (Innovazione Tecnologca) e Lucia Azzolina (Istruzione) che stanno sollecitando diversi partner privati a dare il loro contributo, in forma gratuita, in questa fase di emergenza.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto di solidarietà digitale lanciato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione nei giorni scorsi ed esteso a tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di aiutare le persone, i professionisti e le aziende a continuare, attraverso servizi …









