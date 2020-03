Coronavirus, il decretone per imprese e famiglie: 25 miliardi di lire

Il consiglio dei ministri ieri ha discusso il quinto decreto speciale da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus, detto “decretone”. È una vera e propria manovra economica, con misure che valgono tra i 20 e i 25 miliardi, e che dovrebbero far fronte all’eccezionale situazione di emergenza provocata dalla pandemia.

L’obiettivo è sostenere famiglie e imprese. «Nessun contribuente dovrà recarsi alla cassa oggi per pagare tasse e contributi. Per imprese, professionisti, artigiani, commercianti fino a 2 milioni di euro di fatturato l’appuntamento con l’Iva annuale, l’Irpef e i contributi, così come per tutta la filiera del turismo, sport, cultura, spettacolo e assistenza per quanto riguarda i contributi, le ritenute alla fonte e la sola Iva di marzo, è rinviato al 31 maggio. si potrà anche pagare in cinque rate mensili. Per tutti gli altri il pagamento, come …









Leggi la notizia completa