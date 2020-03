Coronavirus: fonte di stress? Da oggi supporto telefonico

L’epidemia da coronavirus, in brevissimo tempo, ci ha catapultati in una condizione psicologica ed esistenziale del tutto inedita; ci ha costretti a cambiare, molto velocemente, le nostre abitudini e i nostri schemi quotidiani.

Molti di noi, soprattutto i più vulnerabili, si ritrovano a fare i conti con un nemico imprevedibile, non del tutto controllabile. Il Sars-CoV-2 è diventato il protagonista indiscusso delle nostre giornate; ovunque se ne discute: in tv, sui giornali, alla radio, al bar (sino a pochi giorni fa) prima che l’intero territorio nazionale diventasse zona rossa.

Il timore di essere stati contagiati è responsabile di una condizione ansiosa dalle gradazioni molto diverse, di tipo fobico o ipocondriaco, da quelle più sfumate, alle più disturbanti e paralizzanti. Molte le persone, anche tra i camici bianchi, che in questo momento vivono una condizione di disagio psichico molto marcato, che cercano attivamente aiuto e sostegno, faticano a …









