Coronavirus: “feste di condominio e arrostite”. L’appello del sindaco di Delia Bancheri

“Feste di condominio, arrostite in giardino, gente che non ha mai fatto sport e che ora si mette a correre, l’incoscienza e il menefreghismo più totale al tempo del Coronavirus”. Il sindaco di Delia in provincia di Caltanissetta, Gianfilippo Bancheri, con un suo video sul profilo facebook sbotta e dice chiaramate ai suoi cittadini di restare a casa perché non si può continuare come stanno facendo.

E’ duro Bancheri e fa bene, ricorda che la sera prima una signora che è stata trasferita in ospedale per un sospetto caso di coronavirus, fortunatamente dopo il tampone è risultata negativa. Poi però Bancheri dice come stanno le cose nel suo paese. Con le feste e le persone che si riuniscono per fare un cartellone di venti metri con su scritto “andrà tutto bene”.

Bancheri si chiede e chiede come potrà andare tutto bene con …









