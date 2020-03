Coronavirus, fermato mentre va in edicola. L’agente: “Il giornale è superfluo”

Rimproverato dall’agente perché va a comprare il giornale. Un tweet indignato, con il tag al direttore di Repubblica, e al giornalista ed ex direttore di Rai3, Andrea Vianello. Giovanni Accardi da Taurianova, in provincia di Reggio Calabria: “Posto di blocco – Agente: “dove sta andando?” – fermato: “in edicola a prendere il giornale e al supermercato per la spesa” – Agente: “il giornale è superfluo, vada al supermercato e torni a casa”. Questo è lo Stato della Democrazia in questo Paese.

Sotto il tweet si moltiplicano le reazioni, c’è chi parla di abuso di potere, visto che le edicole sono aperte in ottemperanza al Decreto, e c’è chi sottolinea che gli agenti cercano di fare rispettare le regole. Ci sono anche persone che segnalano lo stesso comportamento degli agenti mandando una email in redazione. A Nuoro, riferisce una lettrice, un agente l’ha fermata questa mattina dicendole …









